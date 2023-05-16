عقب أزمته مع نانت.. جالاتا سراي يتخذ قرارا حاسما بشأن مصطفى محمد

كشف تقرير صحفي، عن تطور مفاجئ بشأن مستقبل النجم المصري مصطفى محمد، لاعب فريق نانت الفرنسي المعار من جالاتا سراي الترجي.

كان نادي نانت أعلن مساء أمس الإثنين، معاقبة مصطفى محمد، “ماليا” بسبب رفضه المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام تولوز بسبب حمل قمصان فرق الدوري الفرنسي ألوانًا خاصة بدعم حقوق المثليين، والتبرع بقيمة الغرامة لجمعية داعمة للمثلية الجنسية.

وذكرت صحيفة “hurriyet” التركية، أن نادي جالاتا سراي قرر دعوة مصطفى محمد للانتظام في المعسكر التحضيري لموسم 2023-2024، لخلافة الفرنسي بافيتيمبي جوميز والذي تأكد رحيله عن الفريق في الميركاتو المقبل.

وأضافت أن الجهاز الفني لفريق جالاتا سراي يثق في قدرة مصطفى محمد على تقديم مستوى مميزا في الموسم القادم.

وأشارت أن نانت يمتلك حق شراء مصطفى محمد حتى 15 يونيو 2023 مقابل 5 ملايين و 750 ألف يورو.

كان مصطفى محمد انضم إلى نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو مع خيار الشراء.