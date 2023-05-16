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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة الغربية.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على زوجته وأمها بسلاح أبيض

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تضرر سيدة من قيام زوج ابنتها وشقيقه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح قطعى باليد .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل "القائمة على نشر مقطع الفيديو" وابنتها ونجل خالة القائمة على النشر"مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" ، مقيمين بدائرة المركز) بقيام (زوج ابنة "القائمة على النشر" وشقيقه - مقيمان بذات العنوان) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة المُبلغة عن طريق استخدام سلاح أبيض وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات عائلية . 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما أقرا بإدارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية النيابة العامة تداول مقطع فيديو خلافات عائلية سلاح ابيض مديرية امن الغربية

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