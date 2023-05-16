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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انتهاء صلاة الجنازة على أحمد أبوالعينين شقيق النائب محمد أبوالعينين وتشييع الجثمان من مسجد الشرطة.. فيديو وصور

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين بجنازة شقيقه

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر.

وشُيع جثمان الراحل أحمد أبو العينين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلي مثواه الأخير، وسط حضور كبير من قبل الشخصيات العامة.

وتلقي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عزاء شقيقه أحمد محمد أبو العينين، من الحضور، عقب انتهاء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة.

وكان من ضمن الحضور في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين: الأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، الكاتب الصحفي أحمد صبري، عمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين، محسن حسن مدير عام كليوباترا جروب، الإعلامي أحمد موسي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب الأسبق، المستشار القانوني حسام السنهوري، صفاء نوار رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، محمد وديع رئيس تحرير موقع سي، عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة الأخبار، بجانب قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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