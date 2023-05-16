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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 17 محضرا تموينيا وضبط كبدة ودواجن غير صالحة في البحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أسفرت الحملات التي نفذتها  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور هادى الجندى، خلال يومين بالاشتراك مع الرقابة التموينية، عن تحرير 17 محضرا بنطاق مراكز المحمودية وكوم حمادة وإدكو ودمنهور. 

وتم تحرير 5 محاضر بمركز المحمودية، وضبط كبدة مجمدة غير صالحة، ولحوم ذبح خارج المجازر الحكومية غير صالحة، ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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كما تم تحرير 4 محاضر بمركز كوم حمادة، وضبط أسماك وكبدة وسجق ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر بمركز إدكو، وضبط  كبدة مجمده وكبدة دجاج ولحوم ذبح خارج المجازر الحكوميه، وصدور دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم أيضا تحرير محضرين بدمنهور، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأنها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

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