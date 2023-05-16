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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان: رمضان كريم 2 حقق نجاحا وكان طبيعي الجمهور "يتخض"

سلوي عثمان
سلوي عثمان

كشفت الفنانة سلوي عثمان عن رأيها فى ردود الافعال التى حققها مسلسل رمضان كريم 2 ، والذى عرض خلال شهر رمضان . 

وقالت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لصدي البلد : كان من الطبيعي أن يشعر المشاهد “ بالخضة " مع بداية عرض الحلقات خاصة مع اعتذار عدد من الأبطال المشاركين في الجزء الاول ، والاستعانة بشخصيات جديدة محببة ايضاً الى قلوب المشاهدين فى الجزء الثاني .

وتابعت سلوي عثمان : اري ان الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم حقق ايضاً نجاحا كما حقق الجزء الاول منه ، فالجمهور فى الشارع يؤكد لي مشاهدته للعمل .

وكانت قد كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سر حماسها للشخصية التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل ستهم ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته الفنانه روجينا . 

وقالت سلوي عثمان : ما حمسني للشخصية التي قدمتها في مسلسل ستهم ، هو بعدها عن الأدوار التي قدمتها من قبل ، كما اردت تغيير جلدي كممثلة من خلالها ، فهي ليست طيبة. 

واستكملت سلوى عثمان : فريق العمل من العوامل التي جذبتي لدوري في ستهم فالعمل تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز ، والذي سعدت بالتعاون معه ، بالإضافة إلى بطلة العمل روجينا التي اجتهدت بشكل كبير في دورها . 

فريق عمل مسلسل ستهم : 

 

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم، هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل. 

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