عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| غلق كيان وهمي في محافظة القاهرة.. وبيان عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

بـ 80 لوحة.. وكيل تعليم بورسعيد: تدشين المعرض الدائم للفن التشكيلى| صور

 

وجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أسمى عبارات الشكر التقدير لتوجه عام التربية الفنية لإتمام المعرض الدائم للفن التشكيلي ببهو المديرية.

 

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق كيان وهمي في محافظة القاهرة


أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المسماة "Unidoc Training Company"، والكائن مقرها  (١٦ شارع أحمد قاسم – مدينة نصر – محافظة القاهرة)، وتُروج لنفسها بمنح الدبلومات الدولية في مجال التغذية بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية الحكومية وجامعة دولية أمريكية للتعليم عن بعد.

 

خبير يكشف دور التعليم الجامعي الخاص فى تأهيل الشباب لريادة الأعمال


أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تدني مجاميع الثانوية يؤثر على فرص الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة بها، وقد يتعرض البعض لصعوبة في الحصول على المجاميع اللازمة للالتحاق بالجامعات الحكومية المرموقة التي تتطلب مجاميع عالية، ونتيجة لذلك يلجأ العديد من الطلاب إلى الجامعات الخاصة كبديل لتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.


قرارات جديدة .. بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023


أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا توضيحيا عاجلا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .


الأعلى للجامعات يكشف الأماكن الشاغرة للطلاب المحولين من روسيا وأوكرانيا والسودان


كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن حقيقية انتهاء الأماكن الشاغرة للطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى نظيرتها المصرية، مؤكدا الأماكن لم تنتهي ومازالت هناك أماكن كثيرة للطلاب.

 

أكبر مسابقة هندسية بالجامعات.. وزير الشباب ورئيس حلوان يشهدان Triple S بالمطرية

 

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات مسابقة Triple S بكلية الهندسة بالمطرية والتى تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.


تجهيزات تليق بالمعلمين|تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن استراحات الثانوية العامة 2023

 

تلقت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تعليمات عاجلة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن استراحات الثانوية العامة 2023.

 

 

أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية اخبار التعليم الالتحاق بالكليات الثانوية العامة 2 الثانوية العامة 202 الجامعات الخاصة الجامعات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق كيان وهمي في محافظة القاهرة

التعليم العالي: ورشتى عمل لرفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريض بمعهد تيودور بلهارس

الأعلى للجامعات يكشف الأماكن الشاغرة للطلاب المحولين من روسيا وأوكرانيا والسودان

باحث مصري: زيادة أعداد تسجيل براءات الاختراع يساعد على ربط العلوم بالصناعة

باحث: زيادة أعداد تسجيل براءات الاختراع يساعد على ربط العلوم والابتكار بالصناعة

مبتكر مصري: لا بد من عمل أندية للبحوث العلمية لأصحاب براءات الاختراع

باحث: نحن في أمس الحاجة لزيادة عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا ودوليًا

الحاصل على برونزية جنيف للاختراعات: مجتمع البحث العلمي يحتاج مؤسسات لتأهيل المبتكرين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ