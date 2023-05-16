أخبار التعليم| غلق كيان وهمي في محافظة القاهرة.. وبيان عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بـ 80 لوحة.. وكيل تعليم بورسعيد: تدشين المعرض الدائم للفن التشكيلى| صور

وجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أسمى عبارات الشكر التقدير لتوجه عام التربية الفنية لإتمام المعرض الدائم للفن التشكيلي ببهو المديرية.

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق كيان وهمي في محافظة القاهرة



أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المسماة "Unidoc Training Company"، والكائن مقرها (١٦ شارع أحمد قاسم – مدينة نصر – محافظة القاهرة)، وتُروج لنفسها بمنح الدبلومات الدولية في مجال التغذية بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية الحكومية وجامعة دولية أمريكية للتعليم عن بعد.

خبير يكشف دور التعليم الجامعي الخاص فى تأهيل الشباب لريادة الأعمال



أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تدني مجاميع الثانوية يؤثر على فرص الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة بها، وقد يتعرض البعض لصعوبة في الحصول على المجاميع اللازمة للالتحاق بالجامعات الحكومية المرموقة التي تتطلب مجاميع عالية، ونتيجة لذلك يلجأ العديد من الطلاب إلى الجامعات الخاصة كبديل لتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.



قرارات جديدة .. بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا توضيحيا عاجلا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .



الأعلى للجامعات يكشف الأماكن الشاغرة للطلاب المحولين من روسيا وأوكرانيا والسودان



كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن حقيقية انتهاء الأماكن الشاغرة للطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى نظيرتها المصرية، مؤكدا الأماكن لم تنتهي ومازالت هناك أماكن كثيرة للطلاب.

أكبر مسابقة هندسية بالجامعات.. وزير الشباب ورئيس حلوان يشهدان Triple S بالمطرية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات مسابقة Triple S بكلية الهندسة بالمطرية والتى تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.



تجهيزات تليق بالمعلمين|تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن استراحات الثانوية العامة 2023

تلقت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تعليمات عاجلة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن استراحات الثانوية العامة 2023.