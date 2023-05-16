أهلاوى ولا زملكاوى..رحلة عادل إمام لاعبا ومدربا ومعلقا

علاقة الفنان عادل إمام بكرة القدم هى علاقة حب وحالة خاصة بالنسبة له رغم احترافه التمثيل الا انه استطاع أن يشبع رغبته الكروية من خلال تقديمها فى عديد من الأعمال الفنية فضلا عن صداقاته بلاعبي كرة القدم وحرصه على حضور بعض مباريات لاعبة كرة القدم المعتقلين.. عادل إمام معروف بانتمائه الكروى للنادي الاهلى ونرصد فى هذا التقرير قصة عادل إمام مع لعبة كرة القدم من لاعب إلى معلق وفى بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الذى من المقرر له غدا.

عادل إمام

بدأت قصة عادل إمام مع كرة القدم بتشجيعه لنادى الزمالك وبعد فترة قرر أن يشجع النادى الاهلى وهو نا أكد عليه المنتج جمال العدل فى عدد من اللقاءات التليفزيونية حيث قال إن عادل إمام كان في البداية من مشجعي نادي الزمالك ولكنه تحول إلى أحد مشجعي النادي الأهلي إرضاء لنجله الأكبر المخرج رامي إمام الذي هو من كبار محبي "النادي الأحمر".

وتابع: "هذا ما أعلمه وأتذكره عن ميول عادل إمام الكروية، لكنه لم يفصح عنها بشكل رسمى للجماهير".

لم تتوقف علاقة عادل إمام عند التشجيع بل استمرت مع من خلال أفلامه والتى أكدت على عشقه للساحرة المستديرة حيث قدم شخصية لاعب كرة فى عدد من الأعمال منها فيلم "رجل فقد عقلة" مع الفنان الراحل فريد شوقى وسهير رمزى وكريمة مختار وإكرامى وجسد فى الفيلم شخصية زكى أو زيزو، لاعب الأهلي والذي يضحى بنفسه حفاظا على أسرته حيث تزوج الفتاة التي يحبها والده لمنعه من الزواج منها وهدم الأسرة وحرصا على استقرار المنزل ويتخلى عن خطيبته كامليا.

كما قدم شخصية لاعب كرة القدم فى "الحريف" مع المخرج الراحل محمد خان وهو من الأفلام التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية خاصة أن هذا العمل كان من المقرر أن يقدمه أحمد زكى الا ان خلافه مع خان تسبب فى وجود عادل إمام بدلا منه.

قدم عادل إمام شخصية فارس الذى يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفة على سطح أحد المنازل برفقة زوجته دلال وابنه الصغير ومارس كرة القدم كهواية مفضلة له لكنها الكرة "الشراب" فى الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات وبعد مشاكل أزمات يعمل في معرض سيارات ويستمر فارس أيضًا في لعب الكرة "الشراب" ولكن تلك المرة بدون مراهنات.

كما قدم عادل إمام شخصية لاعب الكرة فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" والذى شارك فى بطولته مع الفنانة ميرفت أمين وقدمها بطريقة كوميدية.

انتقل بعدها عادل إمام من مهمة اللاعب إلى مهمة المدير الفنى وكان ذلك أيضا خلال أحد أعماله فى فيلم "أمير الظلام" فى مشهد شعير جمع بينه وصديق عمره سعيد صالح والفنانة شيرين سيف النصر.

عادل امام ولاعبى كرة القدم

امتدت علاقة عادل إمام بكرة القدم خارج المستطيل الأخضر من خلال أفلامه الى الواقع بعلاقته بعدد من اللاعبين مثل شرف قاسم نجم نادى الزمالك حيث حرص الزعيم على حضور مباراة اعتزاله وكان هناك مفارقة بين الزعيم والحكم الدولى جمال الغندور حيث أشهر الزعيم البطاقة الحمراء فى وجه الندوة وهو الأمر الذى اثار ضحك الحضور.

عادل امام معلقا

كما حرص عادل امام على خوض تجربة مختلفة بعد ان كان لاعبا ومدربا ليجرب ايضا مهاراته فى التعليق الكروى مباراة كرة القدم خارج الفن وظهر في فيديو نادر من قناة "ماسبيرو"، لتجمع فنانين كبار فى إحدى الساحات للعب مباراة كرة قدم بمشاركة كل من يسرا، ليلى علوى، لبلبة، المخرج عبدالعزيز، مدير التصوير سعيد الشيمى، المذيع أحمد سمير، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين والمذيع إمام عمر وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفنى.

المفاجأة هو وجود الزعيم عادل إمام خارج الملعب للتعليق على المباراة، ولم يخل تعليقه من المداعبة والكوميديا على زملائه من الفنانين، كما أظهر الفيديو وجود النجمة نادية لطفى لمشاهدة المباراة والتشجيع.