يمكن للمواطن الراغب فى استخراج كعب العمل أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، مع ضرورة تحضير مجموعة من المستندات عند الحصول علي الخدمة أونلاين.

استخراج كعب عمل أونلاين 2023

توفر الحكومة عبر وزاراتها وهيئاتها خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت للتسهيل عليهم، والتي من بينها استخراج كعب العمل أونلاين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين 2023

- تتضمن الاوراق المطلوبة من أجل استخراج كعب عمل أونلاين تقديم أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه. - كما يتم تقديم مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل. - تقديم أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه من بين الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين - تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين؛ أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه. - يتم تقديم الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل. - تقديم شهادة خبرة إن وجدت. - ومن بين المستندات المطلوبة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).

خطوات استخراج كعب عمل من مكاتب العمل 2023

وتتيح الوزارة أيضا إمكانية الحصول على معب عمل من خلال التوجه إلى مكاتب العمل.

- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به. - يقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص. - ثم ينتظر المواطن مقدم طلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

خطوات استخراج كعب عمل أونلاين

وأتاحت وزارة القوى العاملة للمواطنين، إمكانية استخراج كعب العمل أون لاين من خلال الدخول إلي موقعها الإلكتروني والقيام بتلك الخطوات بدلا من الوقوف فى طوابير.