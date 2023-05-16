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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استخراج كعب عمل أونلاين 2023

استخراج كعب العمل
استخراج كعب العمل

يمكن للمواطن الراغب فى استخراج كعب العمل أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، مع ضرورة تحضير مجموعة من المستندات عند الحصول علي الخدمة أونلاين.

استخراج كعب عمل أونلاين 2023

توفر الحكومة عبر وزاراتها وهيئاتها خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت للتسهيل عليهم، والتي من بينها استخراج كعب العمل أونلاين.

لو هتتعين..كيفية استخراج كعب العمل 2023

لو هتقدم على وظيفة.. خطوات استخراج كعب العمل

سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

وانت فى بيتك.. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين 2023

  1. - تتضمن الاوراق المطلوبة من أجل استخراج كعب عمل أونلاين تقديم أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.
  2. - كما يتم تقديم مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.
  3. - تقديم أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه من بين الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين
  4. - تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين؛ أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.
  5. - يتم تقديم الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.
  6. - تقديم شهادة خبرة إن وجدت.
  7. - ومن بين المستندات المطلوبة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).
استخراج كعب عمل

خطوات استخراج كعب عمل من مكاتب العمل 2023

وتتيح الوزارة أيضا إمكانية الحصول على معب عمل من خلال التوجه إلى مكاتب العمل.

  1. - التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.
  2. - يقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.
  3. - ثم ينتظر المواطن مقدم طلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

خطوات استخراج كعب عمل أونلاين

وأتاحت وزارة القوى العاملة للمواطنين، إمكانية استخراج كعب العمل أون لاين من خلال الدخول إلي موقعها الإلكتروني والقيام بتلك الخطوات بدلا من الوقوف فى طوابير.

  1. - تبدأ أولى خطوات استخراج كعب عمل بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.
  2. - وفى هذه الخطوة، يقوم المواطن الراغب فى استخراج كعب عمل بالاختيار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة “تسجيل راغبي العمل”، وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.
  3. - ويطلب منك فى هذه الخطوة القيام بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.
  4. - وبعدها يتم اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.
  5. - وبعد كتابة البيانات المطلوبة يتم الضغط على حفظ وتقديم الطلب
  6. - تأتي الخطوة الأخيرة وهى استلام  كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.
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