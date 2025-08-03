تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام للخلية العنقودية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بالانضمام للخلية العنقودية، في القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، لجلسة 5 أكتوبر المقبل؛ لحضور المتهمين من محبسهم.

محاكمة 11 متهما بالانضمام للخلية العنقودية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة إليهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل؛ بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بانضمامهم للخلية العنقودية التابعة للقيادي يسري السمان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة؛ لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.

كما أمرت بانتداب المحامين أصحاب الدور؛ للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.

