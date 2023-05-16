صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

غاب محمد صلاح جناح ليفربول، عن قائمة المرشحين، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بتصويت الجمهور.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري “بريميرليج”.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من: إيرلينج هالاند - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - بوكايو ساكا - مارتين أوديجارد ( أرسنال) - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد) - هاري كين ( توتنهام هوتسبير).

وفُتح باب التصويت لاختيار اللاعب المفضل، للجمهور، من خلال الموقع الرسمي للرابطة.

وكان النرويجي إيرلينج هالاند قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، من رابطة النقاد المحترفين.