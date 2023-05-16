عبد الواحد السيد: يوسف أسامة نبيه رفض التجديد للزمالك وأوسوريو قرر معاقبته

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه لا صحة لما يشاع عن عدم تقديم النادي عرض ليوسف أسامة نبيه لاعب الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

عبد الواحد السيد: قدمت عرضا لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه لكنه رفض وأوسوريو قرر تدربه منفردا.. وسيف جعفر اقترب من التجديد

وقال عبد الواحد أنه بصفته مديرا للكرة قدم عرضا ليوسف أسامة نبيه لتجديد عقده، وأنه يرى العقد مناسب جدا من الناحية المادية إلا أن اللاعب لم يقدر العرض الكبير المقدم من النادي ويحاول حاليا استعطاف الجمهور واختلاق أزمة.

وأشار مدير الكرة بالفريق الابيض أن المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو قرر عدم تدرب يوسف مع الفريق وقال:"اللاعب الذي لن يستمر معي لن أضعه في حساباتي"، وبالتالي تقرر تدربه منفردا مع الدكتور عمرو المطراوي.

وفي ذات السياق أشار عبد الواحد إلى أنه قدم عرضا أيضا إلى سيف فاروق جعفر لاعب الفريق وينتظر رده هو الأخر تمهيدا للإعلان عن تجديد عقده، خصوصا وأن سيف أبدى مرونة كبير مع النادي واقترب بشدة من التجديد.