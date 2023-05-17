أسباب غير متوقعة تسبب زغللة العين.. احم نفسك بهذه الطرق

الكثير من الناس قد يشعر بزغللة في العين ذلك لعدة اسباب منها إجهاد أوتعب وعدم وضوح الرؤية عند التركيز تو قد نكون بسبب معاناة من مشاكل صحية تسبب تشوش الرؤية وزغللة العين ومن اهم اسبابها قضاء وقت طويل امام شاشات الموبايل ، لذلك نقدم في هذا التقرير اسباب زغللة العين وكيف يمكن تجنبه و علاجه للحصول على رؤية واضحة وفقا لموقع "healthlin".

أسباب زغللة العين

التعرض لحادث أو صدمة أثرت على العين

الاجهاد الشديد يسبب زغللة فى العين.

الصداع النصفي

ارتفاع ضغط الدم

السكتات الدماغية

التعب والسهر وقلة النوم.

التوتر والقلق

إجهاد العين أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر تسبب زغللة فى العين.

الحساسية وتورم العين والحكة.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

جفاف العين

أعراض زغللة العين

تكون رؤية المريض غير واضحة.

صداع شديد غير محتمل.

عدم القدرة على التحدث.

تدلي الوجه وتنميل في جانب واحد من الوجه.

ألم شديد في العيون.

احمرار في العينين والشعور بألم.

حساسية للضوء.

الرؤية المزدوجة أو الضبابية.

فقدان السيطرة على العضلات في جانب واحد من جسدك

نصائح للوقاية من زغللة العين

النوم لعدد ساعات كاف في اليوم لتجنب إجهاد الجسم لتجنب زغللة العينين.

الابتعاد عن الشاشات والموبايل أو التعرض للأضواء الساطعة لمدة طويلة والتي تسبب إجهادا للعين.

تجنب قدر الإمكان استخدام العدسات اللاصقة إذا كان المريض يعانى من التهابات الشديدة في العينين.

اذا كنت أحد المرضى الذين يعانون من مرض السكري فيجب عليك أخذ الأدوية بانتظام لتجنب ارتفاع السكر حتى لا تؤثر على الرؤية للمريض.

إذا كنت تعاني من ضعف البصر وعدم القدرة على الرؤية فيجب عليك ارتداء النظارة الطبية والمتابعة مع الطبيب.

تجنب تناول المشروبات الكحولية والغازية لأنها تؤدي إلى مشاكل في العين.

الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية وأي فيتامين يعمل تعزيز الصحة والقوة العصبية للجسم لتجنب المشاكل والأمراض.