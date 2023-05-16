الصين: نتعامل مع قضية اعتقال لاعب منتخب كوريا بالقانون

قالت الخارجية الصينية، إن أجهزة الأمن العام في مقاطعة لياونينج اعتقلت مواطنا كوريا يعيش في الصين للاشتباه في قبوله رشاوى من قبل موظفين غير حكوميين.

وأكد وانج وينبين خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الصين دولة يحكمها القانون، ويتم التعامل مع القضايا ذات الصلة وفقًا للقانون لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية. حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية إلى أن جهاز الأمن العام لمقاطعة لياونينج قدم إخطارًا إلى القنصلية العامة لجمهورية كوريا في شنيانج.

وتابع وانج: سيوفر الجانب الصيني التسهيلات اللازمة لمسؤولي قنصلية جمهورية كوريا لأداء واجباتهم القنصلية.

واعتقل لاعب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم سون جونهاو من قبل مكتب الأمن العام بمدينة تشاويانج بمقاطعة لياونينج في 12 من الشهر الجاري، للاشتباه في قبوله رشاوى من قبل موظفين غير حكوميين.