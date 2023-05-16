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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لزيارة مقام يوسف.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

قوات الاحتلال الإٍسرائيلي
قوات الاحتلال الإٍسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقا للوكالة، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقة جرافتين اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، وسط اندلاع مواجهات بالقرب من مفرق الغاوي وشارع عمان في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس بـ الضفة الغربية.

كما أصيب شابان فلسطينيان، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بعدما تم احتجازهما لعدة ساعات، غرب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال تمكنت من نقل الشابين إلى المستشفى، نتيجة إغماء أحدهما إلى مستشفى الوطني.

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