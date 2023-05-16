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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي | شاهد

حسين فهمي وزوجته
حسين فهمي وزوجته

حرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على حضور حفل افتتاح مهرجان كان الليلة، برفقة زوجته ملتزما بالدريس كود.

ويتواجد حسين فهمي في مدينة كان خلال الفترة المقبلة، لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، برفقة وفد من مهرجان القاهرة للاطلاع على الأفلام والتعاقد على أعمال النسخة المقبلة. 

 

وتألقت منى زكي بفستانها على طريقة السندريلا فور مرورها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي اليوم، وظهرت بذراعها المكسور منذ إصابتها في كواليس مسلسل تحت الوصاية. 

وشاركت منى زكي عبر إنستجرام مجموعة من الصور لإطلالتها بمهرجان كان التي تميزت بالظهور بفستان على طريقة أميرات ديزني. 

استقبل جمهور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي النجم العالمي جوني ديب وأبطال فيلمه الجديد الذي يعرض في نهاية الليلة، بحفاوة كبيرة. 

وتعالت أصوات التصفيق لحظة توجيه الكاميرات تجاه جوني ديب الذي يعود متوجا في افتتاح مهرجان كان بعد فترة طويلة من التجاهل بسبب أزمته مع آمبر هيرد. 

وقابل جوني ديب كعادته التصفيق والحفاوة بغمزات وحركات بهلوانية بوجهه فيما دعمته مخرجة فيلمه الجديد في لحظة استعادة مجده. 

واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر. 

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل. 

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