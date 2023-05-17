عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: عادل إمام سبب نجوميتي في السينما |فيديو

عادل إمام
عادل إمام

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الفنان والزعيم عادل إمام لا يتحدّث كثير، ولكن الجميع يتعلم منه، ومن أعماله التى تركت أشياء كثيرة مميزة، وأن الزعيم أثر وعلم الكثير من الفنانين، موضحة أنها من الذين تعلموا من عادل إمام.

txt

أهلاوى ولا زملكاوى..رحلة عادل إمام لاعبا ومدربا ومعلقا

txt

لأستاذي الغالي الزعيم عادل إمام.. مني ممدوح: كل سنة وحضرتك بألف صحة وسعادة

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن عادل إمام لديه هدف، ولا يتحدث كثيرًا، ولكن أعماله هي من تتحدث، وأن عادل إمام كان يساهم في جذب السياحة لمصر.

ولفتت إلى أن السيّاح كانوا يأتون لمصر لمشاهدة أعماله، وأن هذا الرمز مؤثر في مصر والعالم العربي، و في جميع الدول، مؤكدة " الجمهور فى الدول العربية توجه رسائل حب لـ عادل إمام".

وتابعت أن الفنان عادل إمام هو أول من عمل أفلامًا عن الإرهاب، وقدّم أفلامًا مؤثرة حتى الآن، وأن عادل إمام تربع على عرش النجومية لمدة 50 عامًا.

وأوضحت أن عادل إمام سبب نجومية إلهام شاهين، وأن الزعيم هو من وثق فيها، وأن مشاركتها في فيلم الهلفوت كان بعد ترشيح فنانة كبيرة، ولكن عادل إمام هو من وجّه المشاركة فى هذا الفيلم.

ولفتت إلى أن حصولها على جوائز كانت بسبب تعليمات عادل إمام، مؤكدة :" أستاذى وله فضل كبير عليا".

 

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين الزعيم عادل امام عادل إمام القناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

قرار عاجل للنيابة العامة ضد سائق قتل مهندسًا بجرافة لودر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

زلزالان في 72 ساعة بنفس التوقيت.. ماذا يحدث على السواحل الشرقية لمصر؟

محمد عبد العزيز: لا يوجد اتفاق بالعالم على النظام الانتخابي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-5-2023

بعد تجربة تويتر.. ايلون ماسك يفجّر مفاجأة بالاستحواذ على شركة جديدة

تعرف على أسعار بروتون ساجا فى 2023

أقوى سورة تمنع العين والحسد .. الشعراوي يوضحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

جسد فقط.. شاهد سمكة تسبح في الماء بلا رأس|صادم

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ