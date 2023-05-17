إلهام شاهين: عادل إمام سبب نجوميتي في السينما |فيديو

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الفنان والزعيم عادل إمام لا يتحدّث كثير، ولكن الجميع يتعلم منه، ومن أعماله التى تركت أشياء كثيرة مميزة، وأن الزعيم أثر وعلم الكثير من الفنانين، موضحة أنها من الذين تعلموا من عادل إمام.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن عادل إمام لديه هدف، ولا يتحدث كثيرًا، ولكن أعماله هي من تتحدث، وأن عادل إمام كان يساهم في جذب السياحة لمصر.

ولفتت إلى أن السيّاح كانوا يأتون لمصر لمشاهدة أعماله، وأن هذا الرمز مؤثر في مصر والعالم العربي، و في جميع الدول، مؤكدة " الجمهور فى الدول العربية توجه رسائل حب لـ عادل إمام".

وتابعت أن الفنان عادل إمام هو أول من عمل أفلامًا عن الإرهاب، وقدّم أفلامًا مؤثرة حتى الآن، وأن عادل إمام تربع على عرش النجومية لمدة 50 عامًا.

وأوضحت أن عادل إمام سبب نجومية إلهام شاهين، وأن الزعيم هو من وثق فيها، وأن مشاركتها في فيلم الهلفوت كان بعد ترشيح فنانة كبيرة، ولكن عادل إمام هو من وجّه المشاركة فى هذا الفيلم.

ولفتت إلى أن حصولها على جوائز كانت بسبب تعليمات عادل إمام، مؤكدة :" أستاذى وله فضل كبير عليا".