برلماني: مناقشة مكافحة التمييز بأولى جلسات الحوار الوطني يبرر مدى أهميتها |فيديو

أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحوار الوطنى كان نقطة انطلاق لـ أشياء كثيرة خاصة بـ مكافحة التمييز.

وأوضح أن مناقشة مكافحة التمييز بأولى جلسات الحوار الوطني يبرر مدى أهميتها، وأن ثورة 30-6، كان جوهرها أن جميع المصريين متساوون، ولا يفضل أحد على غيره.

ولفت إلى أن المادة 53 من القانون، تؤكد أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن إنشاء مفوضية لـ مكافحة التمييز بـ حقوق الإنسان، من الأشياء المهمة وأننا فى حاجة لـ مفوضية لـ نشر الوعي و احترام الأخر، و استقبال شكاوي المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أن المفوضة لم تتم منذ كتابة الدستور من قبل لجنة الخمسين الذى كان من 9 سنوات ماضية.

وأوضح أنه تقدم بتصور كامل عن المفوضية، وأنه يأمل أن يتم الانتهاء منها خلال هذه الدورة البرلمانية.

ولفت إلى أن وجود المفوضية يجب أن تكون، وذلك وفقًا لـ القانون، وأن مصر اتخذت خطوات مميزة فى ملف حقوق الإنسان.