تبدأ من 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايلات سامسونج في السوق

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الجديدة عن هواتف ذات إمكانات جيدة يمكنها أن الإيفاء بالاحتياجات الخاصة بهم، ولكن مع سعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، وتتميز شركة سامسونج بإطلاق هواتف مخصصة لذوي الدخول والمرتبات المحدودة.

ونعرض عددا من أرخص هواتف شركة سامسونج في السوق، والمخصصة للشباب ومحدودي الدخل، حيث تتميز هذه الهواتف بالجمع بين السعر الرخيص و المواصفات الجيدة.

هاتف سامسونج Galaxy A04s

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04s في السوق المصري بسعر حوالي 4 آلاف و 40 جنيها، وذلك لنسخة 128/4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء بشاشة عالية الدقة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرتين بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة (f / 2.4) للعمق والماكرو، وتقريب يصل إلى 5x، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج نوع Exynos 850 من سامسونج، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، و32 و 64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، القابلة للزيادة، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وتقنيات GPS و NFC و Bluetooth 5.

هاتف سامسونج Galaxy A13

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 4 آلاف و700 جنيها، وذلك لنسخة 128/4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وزن 195 جراماً، وحماية للزجاج الأمامي Corning Gorilla Glass 5، وإطار بلاستيكي للجوانب والخلف، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، وبطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0.

هاتف سامسونج Galaxy A14

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 800 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وعدد 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت، قابلة للزيادة، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS.



