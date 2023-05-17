هل تصلى السنة أولا أم الفرض لمن يؤدي الفجر قضاء.. الإفتاء توضح

هل من فاته صلاة الفجر وأداه في الصباح يصلي الفرض أولا أم السنة؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي،أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك عبر فتوى على صفحة دار الإفتاء.

أوضح شلبي، قائلًا: أنه يجب على الإنسان أن يصلى الفرض فى وقته بحيث أن تكون الصلاة حاضرة، فلو إستيقظ بعد طلوع الشمس فلا وزر عليه لأن النائم مرفوع عنه القلم كما ورد فى الحديث، فيصلى السنة بنية القضاء ثم الفجر بنية القضاء أيضًا أى يصلى السنة أولًا ثم الفجر.

الأمور التي تُعينك على القيام لصلاة الفجر:



- الحرص على تقوى الله تعالى، مع الاهتمام بأداء الصلاة في جماعةٍ.

- الاجتهاد بالنوم باكرًا.

- استخدام وسائل التنبيه المختلفة؛ كالساعات، والمنبهات، ونحوها.

- ضبط مكيفات التبريد في أيام الصيف الحارة على الإغلاق قبل موعد الاستيقاظ إلى الفجر بنصف ساعةٍ.

- الإكثار من شرب السوائل قبل النوم، مع عدم دخول الحمام.

- استحضار الأجر العظيم المترتب على أداء صلاة الفجر. الحرص على القيلولة.