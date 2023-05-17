بدء وصول وزراء الخارجية العرب للاجتماعات التحضيرية في جدة

رصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، لقطات بدء وصول وزراء الخارجية العرب للاجتماعات التحضيرية بمدينة جدة السعودية.

وقال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جدة، إنَّ الاجتماعات التحضيرية تأتي في إطار الاستعداد للقمة العربية المقرر عقدها 19 مايو الجاري.

وأضاف "الوصيف" خلال رسالة على الهواء، أنَّ وزير الخارجية السعودي يستقبل نظراءه العرب في جدة لافتا أن أمس الثلاثاء شهد اجتماعًا لكبار المسؤولين والمندوبين الدائمين لبحث الموضوعات ومشاريع القرارات التى جرى الاتفاق عليها، كما استقبل وزير الخارجية السعودي نظراءه العرب، وتناقش الاجتماعات اليوم بعض الملفات المهمة.

وأبرز الاجتماعات التي عُقدت ناقشت العمل العربي المشترك للخروج من الأزمات التي تواجه العالم الآن، ومن المقرر البت في بعض القضايا اليوم، كما شهد الاجتماع التحضيري لقاءات ثنائية بين وزراء الخارجية وكانت قضية فلسطين ملفًا أساسيًا على طاولة الحديث.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، الذي يُمهد لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب، تحضيرًا لأعمال القمة العربية الـ32 المقرر عقدها في السعودية، 19 مايو الحالي، بمشاركة الوفد السوري للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وتشهد تسلم السعودية رئاسة القمة من الجزائر.

وتُجرى في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشروعات القرارات، التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده غدًا، إذ جرى اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.