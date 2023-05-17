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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: الجامعة العربية مؤسسة تتحمل جهدا كبيرا في ظروف صعبة للغاية

المفكر السياسي مصطفى
المفكر السياسي مصطفى الفقي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الجامعة العربية مؤسسة تتحمل جهد كبير جدا في ظروف صعبة للغاية، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية سامح شكري في قوله بأن جزء كبير من مشاكل العالم العربي يمكن أن تحل عربيا.

 

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن جدول أعمال القمة العربية يرتب أولويات القضايا العربية كالقضية الفلسطينية وأزمتي ليبيا والسودان.

 

وتابع المفكر السياسي، أن هناك تطورات كثيرة حدثت على الساحة العربية منذ ظهور قيادة جديدة شابة في المملكة العربية السعودية وفتح الحوار مع ايران، إضاقة إلى عودة سوريا للجامعة العربية.

 

علاقة سوريا مع إيران.

 

وأشار مصطفى الفقي إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية تصحيح لوضع معيب، كما أن تلك العودة لن تؤثر على علاقة سوريا مع إيران.

 

مصطفى الفقي الجامعة العربية وزير الخارجية سامح شكري القضية الفلسطينية عودة سوريا للجامعة العربية

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