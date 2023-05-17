انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة؛ حيث تلاحظ خلال الفترة الحالية حالة من الانخفاض وعدم الاستقرار تشهدها السوق السوداء في مصر، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى انخفاض حاد لسعر العملة الخضراء بالسوق السوداء.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء حتى وصل في بعض الأحيان إلى ما دون الـ 35 جنيها للدولار الواحد مقابل 30.96 جنيه في البنوك.

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أما عن سبب تراجع الدولار في السوق السوداء فجاء تراجع الدولار في السوق السوداء عقب تأكيدات مصادر مصرفية أن البنك المركزي ليس لديه نية في تعويم الجنيه حيث أن المتحكم في سعر الدولار هو آلية العرض والطلب.

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