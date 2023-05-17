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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي

لجنة تحكيم مسابقة
لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما

خضعت لجنة تحكيم مسابقة نظر ما لمهرجان كان السينمائي الدولي الي جلسة تصوير خلال فعاليات دورة المهرجان المقامة حاليا .

كان الممثل الأمريكي جون سي رايلي، قد اختير لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي .

جون سي رايلي الذي يبلغ من العمر 57 عاما، اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم أعمال كوميدية شهيرة، وتعد هذه الخطوة علامة مميزة في مشواره. 

يشارك في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما "Un Certain Regard" التي تقيم أفلاما فنية لشباب صناع السينما، كل من المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية أليس وينوكور، الممثلة الألمانية باولا بير، المخرج والمنتج الفرنسي الكمبودي ديفي تشو، والممثلة البلجيكية إيميلي ديكين.

وعبر جون سي رايلي في بيان له، عن سعادته باختياره رئيسا للجنة تحكيم مسابقة نظرة ما ووصفه بأنه شرف كبير، مشيرة إلى أن مهرجان كان شهد العديد من اللحظات التي غيرة حياته، واحتفال خلاله بعيد ميلاده الخمسين. 

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وتنظر لجنة تحكيم نظرة ما في مهرجان كان هذا العام إلى 20 عملا فنيا، من بينها 8 أفلام هم التجارب الأولى لصناعهم من بينها أعمال عربية. 

فيلم وداعا جوليا

يعد فيلم "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، هو أول عمل سوداني يشارك في مسابقات مهرجان كان السينمائي الدولي، الأعرق في التاريخ.

اختير فيلم "وداعا جوليا"، للمنافسة والعرض ضمن أعمال مسابقة نظرة ما، وينتمي الفيلم إلى الدراما الاجتماعية مع جانب تشويقي لها طابع مستلهم من السينما الواقعية، يبرز الجوانب المتعددة للثقافة السودانية التي لم يسبق لها العرض على شاشة السينما من قبل. 

تدور أحداث فيلم "وداعا جوليا"، في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

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