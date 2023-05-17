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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والبرامج التنموية لخدمة المواطنين

ورشة عمل لجنة حماية
ورشة عمل لجنة حماية الطفل بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات أو برامج تنموية تقدم خدمة للمجتمع والمواطنين في القرى والنجوع خاصة الأطفال والمرأة.

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ممدوح حماد مديرا لمديرية تموين أسيوط

 


أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات أو برامج تنموية تقدم خدمة للمجتمع والمواطنين في القرى والنجوع خاصة الأطفال والمرأة.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمتطوعين لتوفير البيئة المناسبة وتقديم الخدمات بشكل لائق والحفاظ على حقوق الطفولة والأمومة وحمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الخطر والانتهاك طبقاً للقانون ووفقاً للامكانات المتاحة.

وأشار إلى ضرورة إعداد وتطوير أداء العاملين في وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بصفة دورية للتعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها والابلاغ عنها بالطريقة المناسبة عن طريق تنظيم ورش عمل والندوات والفعاليات المختلفة في هذا الشأن.

وفي هذا الاطار نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة يونيسف مصر ورشة عمل عن إعداد خريطة للخدمات على مستوى المحافظة وتنفيذ المرحلة التجريية لاختيار أدوات جمع المعلومات ومنهجية التنفيذ وإجراء أي تعديلات مطلوبة ؛ وذلك بحضور منار كامل مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة ،  وعلي رمضان مسئول اللجنة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومروة سليم بالإدارة العامة لنجدة الطفل ، ووليد محمد عبدالوهاب مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والدكتور علاء حسن استشارى فى التنمية والصحة شركه كونسلتر ، وعلى ابو العلا مدير مشروعات مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة ، وبمشاركة أعضاء وحدة الحماية العامة وممثلي الجمعيات الأهلية (جمعية الطفولة والتنمية ، جمعية كاريتاس ، مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة ، والجمعية النسائية بأسيوط ، هيئة تيرديزوم ، هيئة انقاذ الطفولة ، هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت) وقيادات وممثلي الجهات المعنية الشريكة (الصحة ، التربية والتعليم ، القوى العاملة ، الشباب والرياضة).

استهدفت ورشة العمل ممثلي (الصحة ، التربية والتعليم ، القوى العاملة ، الشباب والرياضة) والجمعيات الأهلية وأعضاء لجان حماية الطفولة وذلك لإعداد خريطة للخدمات لكل مركز على مستوى المحافظة والتعرف على الخدمات التي يمكن تقديمها للأطفال والتعرف على اختيار أدوات جمع المعلومات ومنهجية التنفيذ وإجراء أي تعديلات مطلوبة خاصة مع حالات ومشكلات الطفل ذوي الاعاقة من الجنسين ووحدات الحماية العامة والفرعية وآليات التدخل المهنية في التعامل معها

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