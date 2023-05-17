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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا للقمة العربية.. شكري يجتمع مع وزيري خارجية الأردن والعراق في جدة

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نظيريه العراقي والأردني

التقي وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع كلا من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بـ جدة في السعودية.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على تويتر، إن الاجتماع تناول سبل دفع التعاون والعمل المشترك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الشقيقة مصر والأردن والعراق.

وقد انطلق اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأت أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19  مايو.

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