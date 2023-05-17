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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس القابضة يهنئ العاملين بمطار القاهرة بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائه

المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة بمناسبة مرور 60 عاما علي إنشاء مطار القاهرة الدولي، والذي يتزامن مع  صدور التقرير السنوي للحركة الجوية لقارة إفريقيا لعام ٢٠٢٢ عن المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا والذي تصدرت فيه المطارات المصرية وعلي رأسها مطار القاهرة الحركة الإجمالية للمسافرين علي مستوي قارة إفريقيا بإجمالي ٣٨ مليون مسافر لعام ٢٠٢٢ مقابل ٣٠ مليون مسافر لمطارات جنوب إفريقيا في المركز الثاني.

وأوضح رئيس القابضة للمطارات، في تهنئته أن مطار القاهرة والذي يعد من أقدم مطارات المنطقة  هو المطار الوحيد علي مستوي قارة إفريقيا الذي استعاد كامل حركة المسافرين لعام ٢٠١٩ وتجاوزها كما احتل مطار القاهرة المركز الاول في حركة الركاب باجمالي ٢٠ مليون راكب وهو المركز الذي يحتله للعام الثاني علي التوالي كما جاء مطار القاهرة في المركز الأول ضمن قائمة اجمالي حركة المسافرين الدوليين وهي نسبة ذات دلالة كبيرة إذ أن الركاب الدوليين هم الاكثر ترددا علي القارة الإفريقية. بالإضافة الي احتلال مطار القاهرة الدولي المركز الثاني من حيث حركة الطائرات لعام٢٠٢٢ في قائمة أفضل ١٠ مطارات افريقية.

وأشاد المهندس محمد سعيد محروس بدور العاملين في شركة ميناء القاهرة الجوي منذ افتتاحه الرسمي في 18 مايو 1963 و جهودهم التي جعلت مطار القاهرة بوابة مصر وإفريقيا الأولي وشدد سيادته علي أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ علي تلك الريادة و تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار.

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