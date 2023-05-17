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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات التذكير بالصلاة في مواعيدها

أفضل تطبيقات التذكير
أفضل تطبيقات التذكير بالصلاة في مواعيدها

تعد الصلاة بالنسبة للمسلمين هي عامود الدين الإسلامي لقوله تعالى "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"،  إليكم أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة على هواتف أندرويد و آيفون التي من خلالها ستحافظ على صلواتك، وإشعارك قبل وأثناء مواقيت آذان كل صلاة، وفيما يلي أهم تطبيقات أيفون و أندرويد لتذكيرك بموعد آذان الصلوات الخمس.

 

تطبيق صلاتك Salatuk

 

تطبيق صلاتك هو رفيقك للحفاظ على صلاتك.تطبيق ذكي يعلمك بأوقات الصلاة تبعًا لموقعك تلقائيًا. ومن المميز في تطبيق صلاتك، يدعم خوارزمية Salatuk طرقًا حسابية كبيرة تتبناها العديد من الدول الإسلامية. اعتمادًا على موقعك يختار التطبيق طريقة الحساب المناسبة والمدرسة الفقهية والأذان ،كما أن ألوان التطبيق رائعة وناعمة ومريحة للعين، إمكانية ويمكنك تصميم التطبيق الذي يعجبك.

 

تطبيق المؤذن

 

ملايين المسلمين حول العالم قاموا بتحميل تطبيق المؤذن الرائع. برنامج هام لا غنى عنه لأي مسلم، من خلال هذا التطبيق يتم تذكيرك دائمًا بكل مواقيت الصلوات تبعًا للمكان الذي تتواجد فيه. ومن المميز في هذا التطبيق أنه يغير مواقيت الصلوات حسب موقعك الجغرافي.

ومن مزايا هذا التطبيق أيضًا وجود التقويم الهجري ، وإمكانية تحديد القبلة ، وتذكيرات قبل وبعد كل أذان ، ووجود مكتبة الأصوات لإختيار صوت المؤذن المفضل لك ، ومتاح تحميله لجميع أنواع الهواتف الذكية.

 

تطبيق أذان Athan

 

“تصبح مسلم أفضل مع أذان” شعار تطبيق أذان المختص في أوقات الصلاة والقرآن والقبلة. فمن خلال تطبيق أذان يمكنك أن تقوم ب متابعة صلاتك ، وقراءة القرآن الكريم ، والحصول على ابتهالات الدعاء ، ومعرفة التقويم الهجري والميلادي ، وتسجيل صلاتك في سجل الصلوات لمعرفة مدى التزامك في أداء الصلوات الخمس ،كما يمكنك العثور على أقرب المساجد في منطقتك ، وسماع الأذان في كل صلاة ،و معرفة اتجاه القبلة، كما يوفر الترجمة والنطق للقرآن الكريم.

 

تطبيق المصلى

 

“أقم صلاتك، تحلو حياتك” شعار تطبيق المصلي الرائع. وهو من أكبر البرامج الإسلامية التي تختص بتوقيتات الصلاة. ومن المميز في هذا التطبيق أنه يتيح لك عدة خيارات هامة ومفيدة منها الختمة الجماعية حيث يمكنك أن تشاركه مع أصحابك وأهلك وأن تشجعوا بعض على قراءة القرآن سويًا من خلال هذا التطبيق.

 

ويعرض التطبيق المصحف كاملًا بخطوط رائعة ، واختيار صوت الأذان: يمكنك عبر هذا التطبيق اختيار صوت الأذان المفضل لك من بين عدة خيارات ، ومواقيت الصلاة: من خلال تطبيق المصلي يمكنك معرفة مواقيت الصلوات الخمس واتجاه القبلة بكل سهولة عبر تحديد موقعك. واتجاه القبلة الصحيحة من أي مكان ، والسبحة الإلكترونية و الأذكار والأدعية ومعرفة أماكن أقرب مساجد لك.

 

تطبيق مسلم برو

 

يعد مسلم برو من التطبيقات المميزة الخاصة بالأذان ومواقيت الصلوات وقد قام بتحميل هذا التطبيق ملايين المسلمين حول العالم حيث أنه يتمتع بالدقة في تحديد أوقات الصلاة. ومن المميز في هذا التطبيق عن غيره من التطبيقات السابقة أنه يحتوي على خريطة لمطاعم الأكل الحلال وأماكن المساجد في شتى أنحاء العالم، لذلك فهو يناسب كثيرًا المسلمون المغتربون في البلاد غير الإسلامية.

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