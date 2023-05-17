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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 16844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 3028 نقطة.

 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20034 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7039 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

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