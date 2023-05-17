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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم قياسي جديد.. سارة سمير تحصد ثلاث ذهبيات ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال بتونس

صدى البلد

حصدت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في منافسات وزن 81 كجم، بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا في تونس وتستمر حتى يوم 20 مايو الجاري.

وحققت البطلة الاولمبية سارة سمير رقم قياسي أفريقي جديد عندما رفعت 117 كجم في في الخطف كما حصدت ذهبية الكلين والنطر في منافسات 151 كجم ، لتحصد ذهبية المجموع 268 كجم.

وتتمتع بطولة أفريقيا بأهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرا لكونها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وافتتحت البعثة المصرية مشوارها في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال اليوم بالفوز بـ 3 ميداليات ذهبية عن طريق نعمة سعيد في وزن 71 كجم.

وتشارك مصر في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بقائمة تضم 11 لاعبًا ولاعبة وهم: كريم كحلة وإسلام أبو الوفا وياسر أسامة ومحمود حسني ومحمد سليم وعبدالرحمن محمد وسارة سمير ونعمة سعيد وسمر حبشي وفاطمة صادق وحليمة عبدالعظيم.

ويشارك في البطولة 189 لاعبا ولاعبة يمثلون 22 دولة، بالإضافة للأجهزة الفنية والإدارية.

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