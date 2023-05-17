تصريحات عاجلة من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن سقف الدين

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب يؤيد دعوة أعضاء الحزب الجمهوري إلى المزيد من القيود على الإنفاق الحكومي مع استمرار محادثات رفع سقف الدين.

وأضاف مكارثي في تصريحات له اليوم، أن محادثات رفع حد سقف الدين مع الحكومة الأمريكية، لن تتضمن مناقشة الضرائب.

ومن جانبه، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من عواقب كارثية للاقتصاد الأمريكي، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة، وتفادي التخلف عن السداد.

وقال بايدن، قبل اجتماع مرتقب مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي: "منذ تولينا المنصب، وفرنا، خلال عامين، وظائف بعدد أكبر مما حققه أي رئيس في أربع سنوات".

وأضاف: "لكن إذا دفعنا الجمهوريون في مجلس النواب إلى التخلف عن السداد، فقد نفقد 8 ملايين وظيفة، مما سيدمر تقدمنا الاقتصادي"، محذرًا من أن التخلف عن السداد ليس خيارًا.