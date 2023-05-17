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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضحاياها رجل و3 نساء.. مجزرة عائلية فى العراق..تفاصيل مروعة

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام عراقية، يوم الاربعاء، أن شخصاً أقدم على قتل ثلاثة أفراد من أُسرته في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقالت وكالة شفق نيوز ان " الحادثة وقعت الساعة الـ 11 قبل ظهر اليوم حيث أقدم رجل في قضاء كويسنجق على قتل زوجته و اثنين من بناته وجاره الذي يُدعى (س، م) ويبلغ من العمر 55 عاما"، مبينا أن الرجل أصاب نجله أيضا بجروح.

واضافت الوكالة  " الشرطة في قضاء كويسنجق تمكنت من القاء القبض على القاتل حيث ارتكب الجريمة بسبب مشاكل عائلية".

في غضون ذلك أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان (الآسايش) في بيان، إعتقال المتهم بقتل أفراد من أُسرته في قضاء كويسنجق.

وأوضح البيان "اليوم وفي الساعة 10:30 في ساحة آزادي في كويسنجق قام المتهم (رزكار قادر رسول) وهو بيشمركة متقاعد واثر مشادة كلامية بقتل كل من: زوجته، واثنين من بناته إضافة إلى إصابة نجله بجروح، وقتل صاحب متجر مجاور لبيته".

ووفقا للبيان فإنه المتهم "تم اعتقاله بأمر من القاضي، و بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وذلك خلال مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية".

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وسائل إعلام عراقية قتل ثلاثة أفراد قضاء كويسنجق العراق محافظة أربيل

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