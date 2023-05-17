لتوفير الراحة للمسافرين.. محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة شرق الدلتا للنقل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات انتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الإزدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء أيمن مهنا رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة والوفد المرافق له لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والشركة في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بتخصيص أماكن للسيارات التابعة للشركة بمواقف مراكز (أبو حماد – ديرب نجم – منيا القمح – بلبيس) وذلك للمساهمة في نقل الركاب وتقليل حدة الزحام بالمواقف وتوفيرا للوقت والجهد على المسافرين.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تضم 16 إدارة فرعية للمواقف و 66 موقف عمومي بمختلف مراكز ومدن المحافظة مؤكداً استمرار أعمال تطوير منظومة العمل بالمواقف وتجهيزها بكافة الإمكانيات من مظلات ومصادر للإنارة ودورات مياه ومقاعد إنتظار للركاب وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.