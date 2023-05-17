اتحاد النقابات : محور العمال فى الحوار الوطنى يكتسب أهمية كبرى

أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الصحافة والاعلام ان محور العمال فى الحوار الوطنى يكتسب أهمية كبرى.. خاصة ونحن على أعتاب " الجمهورية الجديد.

وقال: ان الطبقة العاملة شركاء فى بناء الاوطان ولذلك فان مشروع قانون العمل سينال طرحا يحقق كل أمال العمال بما فيهم الشباب والمرأة وأصحاب الهمم والعمالة غير المنتظمة فضلا عن ضمه لمواد فاعلة تعمل عل احداث توازن فى العلاقة بين اطراف الانتاج لصالح الاقتصاد القومى.

جاء خلال مؤتمر احتفالية نظمتها نقابة الصحافة والطباعة والاعلام بمناسبة أعياد العمال تحت شعار " بسواعد عمالنا نبنى الجمهورية الجديدة' بحصور حسان حسن محمد رئيس اللجنة النقابية بالهية العامة لقصور الثقافة وهانى سبد الامين العام لنقابة الصحافة وحسنين عبد العال امين صندوق النقابة.. حيث تم تكريم عدد من العاملين التابعين لتصنيف نقابة الصحافة والطباعة والاعلام منهم اسم المرحوم الكاتب الصحفى محمود بكرى واسم المرحوم عادل طه الامين العام السابق للنقابة ورئيس اللجنة النقابية بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والكاتب الصحفى مجدى حلمى مدير التحرير بجريدة الوفد كما شدت فرقة " فكرة ' من اللهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة من الاغانى الوطنية.



تابع : " البدوى' ان التنظيم النقابى نموذجا فريدا فى أداء الواجب الوطنى من حيث الشراكة مع الجهات المعنية بالدولة مت أجل الاستقرار فى مواقع الانتاج وشحذ همم العمال نحو ارساء دعائم وعلاقات صناعية صحية تتوافق وامال العمال فى الجمهورية الجديدة.