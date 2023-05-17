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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيم جونج أون يتفقد أول قمر اصطناعي تجسسي لكوريا الشمالية

صدى البلد

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في بلاده وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق "خطة عمله المستقبلية"، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن كيم اجتمع أمس الثلاثاء مع اللجنة غير الدائمة المكلفة بالإعداد لإطلاق القمر الاصطناعي قبل أن يتفقده، وفق وكالة فرانس برس.

كان زعيم كوريا الشمالية أعلن في منتصف أبريل الماضي أن بناء القمر اكتمل وأمر بإطلاقه.

 وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع على تأكيد بيونج يانج أنها أطلقت بنجاح صاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب (آي سي بي ام) في خطوة تعكس تقدما كبيرا في برنامج التسلح الكوري الشمالي.

ويرى محللون أن هناك ارتباطا تقنيا كبيرا بين تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات وقدرات الإطلاق الفضائي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن كيم "وبعد أن اطلع على عمل اللجنة بالتفصيل، تفقد قمر الاستطلاع العسكري رقم 1 الجاهز للتحميل بعد تحقق نهائي لتجميعه العام ولمراقبة البيئة الفضائية".

ولم تذكر بيونج يانج موعدا لاطلاق القمر لكن كيم طالب في أبريل "بإطلاقه في الموعد المحدد".

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