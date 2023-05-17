عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

65 %.. مدبولي : توجيه رئاسي بشأن زيادة استثمار القطاع الخاص بمصر

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه في العاصمة الإدارية، إن ‏تركيزنا اليوم يتمركز على الاستثمار بتوجيه من الرئيس السيسي وهو" إزاي القطاع الخاص يزيد من استثماراته حتى يصبح مثل الدولة وأكثر منها ونحن نضع مستهدف أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات حوالي 60% أو65% وهذا ما نعمل عليه جميعا".

 

وتابع مدبولي أن القطاع الخاص في مصر من حيث المنشآت و عدد المشتغلين به وفرص العمل الموجودة يستحوذ على نصيب الأسد وهذا هو الطبيعي في أي دولة، ونحن لدينا حوالي 3 مليون و 750 الف منشأه قطاع خاص وهذا هو حجم القطاع الخاص كمنشأت، و79% من إجمالي المشتغلين يعملوا في القطاع الخاص، مؤكدا أن الناتج المحلي يخرج منه حوالي 75% من القطاع الخاص، ولكن المشكلة لدينا في القطاع الخاص أن 50% من القطاع الخاص قطاع غير رسمي و60% من القطاع الخاص بيعملوا في تجارة الجملة والتجزئة.

 

المجلس الأعلى للتصدير

 

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك مشكلة أيضا ان 1% فقط من القطاع الخاص هو الذي يقوم بالتصدير، ومعنى ذلك أنه حوالي 99% بيكون للسوق المحلي، والنقطة هنا هو أننا إزاي نشجع القطاع الخاص على التصدير وهذا سيكون عمل المجلس الأعلى للتصدير والذي سيترأس الرئيس السيسي أول اجتماع له.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة الادارية القطاع الخاص الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

ترشيحاتنا

الصحة تستكمل إجراءات بدء عمل قطاعات الوزارة الشامل بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء: الجنسية المصرية ليست شرطا لقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

الوزراء: رخصة تشغيل المصانع ستصبح سارية لمدة 5 سنوات وإعفاءات جمركية

الجارديان تحذر من المنطقة المجهولة: الحرارة ستتجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول 2027

بسبب رغبة زيلينسكي.. المخابرات الأمريكية تواجه أزمة في إخبار بايدن بالحقيقة

65 %.. مدبولي : توجيه رئاسي بشأن زيادة استثمار القطاع الخاص بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ