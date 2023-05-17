65 %.. مدبولي : توجيه رئاسي بشأن زيادة استثمار القطاع الخاص بمصر

نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه في العاصمة الإدارية، إن ‏تركيزنا اليوم يتمركز على الاستثمار بتوجيه من الرئيس السيسي وهو" إزاي القطاع الخاص يزيد من استثماراته حتى يصبح مثل الدولة وأكثر منها ونحن نضع مستهدف أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات حوالي 60% أو65% وهذا ما نعمل عليه جميعا".

وتابع مدبولي أن القطاع الخاص في مصر من حيث المنشآت و عدد المشتغلين به وفرص العمل الموجودة يستحوذ على نصيب الأسد وهذا هو الطبيعي في أي دولة، ونحن لدينا حوالي 3 مليون و 750 الف منشأه قطاع خاص وهذا هو حجم القطاع الخاص كمنشأت، و79% من إجمالي المشتغلين يعملوا في القطاع الخاص، مؤكدا أن الناتج المحلي يخرج منه حوالي 75% من القطاع الخاص، ولكن المشكلة لدينا في القطاع الخاص أن 50% من القطاع الخاص قطاع غير رسمي و60% من القطاع الخاص بيعملوا في تجارة الجملة والتجزئة.

المجلس الأعلى للتصدير

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك مشكلة أيضا ان 1% فقط من القطاع الخاص هو الذي يقوم بالتصدير، ومعنى ذلك أنه حوالي 99% بيكون للسوق المحلي، والنقطة هنا هو أننا إزاي نشجع القطاع الخاص على التصدير وهذا سيكون عمل المجلس الأعلى للتصدير والذي سيترأس الرئيس السيسي أول اجتماع له.