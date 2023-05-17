رحلات سياحية|ميناء بورسعيد يستقبل السفينة AMADEA على متنها 429 راكبًا و315 بحريًا

استقبل ميناء بورسعيد السياحي عصر اليوم السفينة السياحية AMADEA القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرّر توافدها إلى الميناء وعلى متنها 429 راكبًا و315 بحريًا من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر أن يصعد 70 راكبًا على متن السفينة قادمين من القاهرة إلى بورسعيد بعد القيام برحلات سريعة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة .

وستغادر السفينة ميناء بورسعيد مساء اليوم مستكملة رحلتها إلى إيطاليا.

الجدير بالذكر أن السفينة بنيت في عام 1991 وتعتبر من السفن التى تجوب المحيطات والبحار فى رحلات بحرية منتظمة بين الموانئ ، تتضمن 8 طوابق وعدد 254 كابينة تستوعب 600 راكب .

وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى ميناء بورسعيد وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة.

كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم البحارة مما يُعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.