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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو عرفة مهنئا عادل إمام بـ عيد ميلاده : مختلف وأصلي

صدى البلد

هنأ المخرج عمرو عرفة الزعيم عادل إمام بـ عيد ميلاده الـ 82.

ونشر عمرو عرفة مقطع فيديو للزعيم عادل إمام عبر حسابه الشخصي تويتر :" مختلف وأصلي اتعلمت منه قوة الرفض لأي عمل مش حاسس بيه مهما كانت المغريات .. عادل إمام قدوة لكل فنان يحترم فنه .. الزعيم بجد .. كل سنة وانت طيب.


ويحتفل اليوم الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، حيث إنه من مواليد 17 مايو عام 1940.


الزعيم رغم كونه كوميديان، إلا أنه قدم في السينما العديد من الأدوار المختلفة والتي من الصعب علينا رصدها في تقرير واحد، ولكن كان عادل إمام حريصا على تنويع أدواره في السينما، وأيضا في التلفزيون فقدم الكوميديا في “شعبان تحت الصفر” و"رجب فوق صفيح ساخن"، وأيضا لا ننسى فيلم “على باب الوزير” و"عنتر شايل سيفه".

كما قدم أيضا أدوارا مختلفة عن الكوميديا في شخصية فهمي عبد الهادي في فيلم “حتى لا يطير الدخان”، وأيضا فيلم “الهلفوت” الذي اعتبره البعض من أهم الأفلام التى تناقش قضية فئة معينة من الجمهور، وهي الفئة المهمشة والتي كان يجسدها الزعيم في الفيلم.

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