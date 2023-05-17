رئيس الوزراء يحضر عزاء شقيق محمد أبو العينين .. فيديو

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لـ تقديم واجب العزاء في أحمد أبو العينين، شقيق وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين، بـ سرادق العزاء المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وعرضت قناة صدى البلد، لقطات مباشرة من العزاء، واستقبال النائب محمد أبو العينين لـ المعزين، و كبار الشخصيات العامة، من الوزراء و أعضاء مجلس الشيوخ و النواب.

توافد شخصيات عامة وإعلاميون وسياسيون إلى عزاء الراحل أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وكان من أبرز الحضور جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وموسى مصطفى موسى، والإعلامي أحمد موسى، والنائب طلعت عبد القوي، والنائب عصام هلال أمين عام حزب مستقبل وطن، والمستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة وعلي الدين هلال وعمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم والإعلامى حمدى رزق مقدم برنامج نظرة ومحمد الفقى مدير برامج صدى البلد وأحمد ايوب رئيس تحرير برنامج نظره للإعلامى حمدى رزق والدكتور حسام موافى.

كما حضر أيضا عماد ربيع رئيس قناة صدى البلد ومدحت عادل مدير عام الإنتاج ومحمد يونس مدير عام الإخراج ويسرى فيهم ومحمود صقر وياسر عبد الكافى ومحمد هاشم وشريف الهادى مدير الحسابات وياسر أبو المكارم وحسن عيسى ومحمد نشأت مدير مكتب النائب محمد أبو العينين وأسامة عودة وبخيت أحمد من إدارة الحسابات ومحمد مختار مدير عام المراجعة وخالد أحمد ومحمد إبراهيم من إدارة المراجعة والمهندس حاتم الطوخى رئيس مجلس إدارة شركة سينك.

وشيعت أمس جنازة أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بحضور كبار رجال الأعمال والدولة وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.