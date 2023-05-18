99 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 431 لجنة بالقليوبية

تنطلق صباح اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 ، حيث يؤدى نحو 99 ألف طالب وطالبة الإمتحانات، موزعين على 431 لجنة امتحانية، داخل ٦٢٥ مدرسة، منها لجنة واحدة بها 6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ 43 طالب من الصم وضعاف السمع، وعدد لجان المهنى 6 لجان، بواقع 675 طالب، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية.

استعدادات مكثفة لاستقبال أعمال الامتحانات

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من استعداداتها لأعمال الإمتحانات باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.



كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.

من جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

منع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان

وشددت على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهواتف المحمولة، أو أى وسيلة أخرى تمكن أو تسهم فى الغش الإلكتروني، مع الالتزام بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، وعدم ارتداء أى زي يخالف الزي المدرسى ، مؤكدة على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات.

التأكيد على سرية الامتحانات وفتح المظاريف

كما أكدت مدير تعليم القليوبية علي سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل، وضم الاجتماع رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وموجهي المواد، وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التى تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية.

إمتحان مادة اللغة العربية والخط

ويؤدى طلاب الإعدادية اليوم الخميس 18 مايو ، الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء ، ويستمر لمدة ساعتين الساعة تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى فى 11:30 صباحا ، على النحو التالي نحو 20 دقيقة من زمن الامتحان للإملاء يوم السبت الموافق 20 مايو يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادتى هما الهندسة ، والتربية الفنية ، ومقدر للهندسة ساعتان تبدأ من التاسعة صباحا ، وتنتهى فى الساعة الحادية عشر صباحا ، وتم تحديد زمن امتحان التربية الفنية ساعتان هو الآخر ، تبدأ من 11:30 وتنتهى فى الساعة 1:30 ظهرا[email protected]وفى يوم الأحد 21 مايو ، يؤدى الطلاب امتحانهم فى مادتى الجبر والإحصاء ، ومدته ساعتان تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى فى الحادية عشر ، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدته ساعة فقط تبدأ من 11:30 صباحا ، وتنتهى فى تمام 12:30 ظهرا ، فيما يؤدى الطلاب امتحان مادتى العلوم ومدته ساعتان تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى فى الحادية عشر ، والتربية ومدته ساعة ونصف تبدأ من الساعة 11:30 صباحا ، وتنتهى فى تمام الساعة الواحدة وذلك يوم الاثنين الموافق 22 مايو ، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية ، ومدته تبدأ من التاسعة وتنتهى فى الحادية عشر صباحا ، ثم مادة التربية الرياضية ومدته ساعة ، تبدأ من الساعة 11:30 صباحا ، وتنتهى فى تمام الساعة 12:30 ظهرا ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو.

كما أنه من المقرر أن مادة الدراسات الاجتماعية ، مقدر لها ساعتان تبدأ من التاسعة صباحا ، وتنتهى فى تمام الحادية عشر صباحا.