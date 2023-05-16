محافظ القليوبية : توريد 78 ألف طن قمح للصوامع وحصاد 39950 فدان

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توريد 78023 طنا و635 كيلو جرام قمح منذ بدء عملية التوريد وحتى اليوم لصوامع الغلال على مستوى المحافظة.



ولفت المحافظ، إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها مع اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح.

وأضاف محافظ القليوبية، أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بالتأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد ، مؤكدا أن المساحة المزروعة بالقمح على 40841 فدانًا على مستوى المحافظة.