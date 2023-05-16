عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : توريد 78 ألف طن قمح للصوامع وحصاد 39950 فدان

جانب من محصول القمح
جانب من محصول القمح

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توريد 78023 طنا و635 كيلو جرام قمح منذ بدء عملية التوريد وحتى اليوم لصوامع الغلال على مستوى المحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد رصف شارع فريد ندا وممشى أهل مصر ببنها

محافظ القليوبية: إنشاء موقف حضاري متميز متكامل الخدمات بمدينة كفر شكر ..صور


ولفت المحافظ، إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها مع اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح.

وأضاف محافظ القليوبية، أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بالتأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين. 

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد ، مؤكدا أن المساحة المزروعة بالقمح على 40841 فدانًا على مستوى المحافظة.

القليوبية هيئة سلامة الغذاء توريد الأقماح توريد محصول القمح رؤساء الوحدات المحلية عملية توريد الأقماح محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

نقص مستلزمات وسوء نظافة.. وزير الصحة يكشف مخالفات بالجملة بمستشفى حلوان العام

كنز جديد في الصحراء الغربية.. اكتشافات نفطية متوقعة ومفاجأة تفجرها شركة أمريكية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد رصف شارع فريد ندا وممشى أهل مصر ببنها

محافظ القليوبية: إنشاء موقف حضاري متميز متكامل الخدمات بمدينة كفر شكر ..صور

وكيل رياضة القليوبية يتابع فعاليات الملتقى التثقيفي لمنظمة العمل الدولية

ترشيحاتنا

10 هزات أرضية تضرب سوريا في 24 ساعة

عمره 52 عامًا.. فنان سعودي شهير يفارق الحياة بسبب سكتة قلبية

مقدما الحل.. استشاري يحذر من حالات الابتزاز الإلكتروني للأطفال

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة في خناقة حسن شاكوش وزوجته

زيادة في أعداد الصيادلة بمستشفي دار السلام العام.. ووزير الصحة يوجه بتوزيعهم

رائد العزاوي: التحديات الأمنية والوضع الاقتصادي أهم الملفات أمام القمة العربية 32

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفئران والنحل.. خنافس طائرة وبق تغزو منازل بريطانيا وتسبب رعبا

بعد وفاة طالبة المنيا.. هل يؤدي الحزن للموت؟

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

إطلالة جريئة.. سعر خيالي لفستان منى زكي في أحدث ظهور لها

فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطيب الفنانة أسماء أبواليزيد/ فيديو جراف

أقام علاقة زوجية كاملة.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة في القضية / فيديو جراف

تخفيض الجنيه| على الإدريسى: قرار التعويم سيؤجل شهرين وفقاً لتوقعات البنوك..فيديو

بعد موقفه من المثلية.. نانت يعاقب مصطفى محمد بهذه الطريقة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ