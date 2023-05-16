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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد رصف شارع فريد ندا وممشى أهل مصر ببنها

ممشى أهل مصر ببنها
ممشى أهل مصر ببنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرف على تنفيذه جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية.

 

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ويبلُغ طول المرحلة الثالثة 550 مترا بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، وب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات.

وتابع الهجان الجولة بمدينة بنها بتفقد أعمال رصف الطبقة السطحية لكوبري المصنع الحربي بشارع فريد ندا ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، موجها بالالتزام بالمواصفات القياسية لأعمال الرصف، ودفع الأعمال للعمل على تيسير الحركة المرورية.

كما اطلع المحافظ على الرسومات الهندسية للحديقة الأولى بمدخل بنها من على الطريق الزراعي، حيث وجه بالبدء في أعمال التنفيذ وإنشاء شعار للمحافظة ونافورة جمالية بمدخل الحديقة على الطريق الزراعي.

القليوبية الحركة المرورية الطريق الزراعى مشروع ممشى اهل مصر ممشى أهل مصر شارع فريد ندا

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