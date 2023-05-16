لغسيل الشبكات .. قطع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة طوخ، مساء اليوم الثلاثاء، لمدة 4 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الموافق 16 / 5 / 2023 وحتى الساعة الواحدة صباح غدا الأربعاء.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الغسيل والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، استمرار متابعته الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركز شبين القناطر، بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل كافة المعوقات على أرض الواقع لكافة القطاعات، للإنتهاء من مشروعات المشروع القومي ودخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها "محافظ القليوبية" لمُتابعة مشروعات الرصف الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على آخر الأعمال التي تم تنفيذُها، ومعدلات التنفيذ الفعلية للشركات المُنفذة، ورصد أي ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل، لدخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها طبقاً للجداول الزمنية المحددة .

كما تفقد "المحافظ" خلال جولته عددا من المشروعات في قطاعات (( الصحة والحماية المدنية والشباب والرياضة )) وفي قطاع الصحة تفقد المحافظ أعمال تنفيذ إنشاء الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجاري الانتهاء من المرافق (الكهرباء و السباكة و شبكة الإطفاء و رفع كفاءة السور) كما تم صب خرسانة أرضية الخزان المؤقت حيث شدد المحافظ بسرعه الانتهاء والتسليم خلال الشهر الجاري .