عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا .. قدم بالجامعات الخاصة عبر هذا الرابط

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

قال الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، إن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، قامت بتخصص رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن.


وأضاف أن الرابط ايضا للطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/


وأشار إلى أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكتروني الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

ميدو يوضح خطوات مجلس الزمالك بعد بيان مرتضى منصور

هل يجوز الدفن ليلا؟ احذر 3 أوقات لا تدفن فيها الميت

ترشيحاتنا

فلسطين .. قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس | شاهد

هل يجوز ذبح الهدي أثناء الحج بنيتي الهدي والأُضْحِية معا.. مجدي عاشور يرد

أمريكا .. حاكم ولاية مونتانا يحظر تطبيق تيك توك

صرف 100 ألف جنيه لأسرته.. نقابة المهندسين: لن نترك حق فادي ميخائيل

حظوظ ليفربول للصعود لدوري أبطال أوروبا..الريدز يعتمد على نتائج نيوكاسل ومانشستر يونايتد

بسبب الأمطار والفيضانات.. مصرع 9 أشخاص في إيطاليا وتحرك عاجل من السلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مرضها.. طليقة الفشاوى تفقد وزنها بهذه الإطلالات

بعد كورونا.. العالم قد ينتظر وباء جديدا بسبب كهف.. اعرف القصة؟

أطلقت بسبب التكيف.. صور لرانيا يوسف وضعتها فى مأزق

عقب عملية التكميم .. إطلالات مى كساب قبل وبعد

فيديو

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ريحته زي الزفت.. البلوجر سارة هاني تتعرض لانتقادات لهذا السبب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ