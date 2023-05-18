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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تكشف تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد تسجيل مقرر التدريب الميدانى لطلاب الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، على الطلاب الذين قاموا بأداء التدريب الميدانى خلال فترة الصيف العام الماضى من يوليو وحتى اغسطس ٢٠٢٢ ، تسجيل مقررات التدريب الميدانى و تسليم الشهادات لمنسق البرنامج .

كما أوضحت عميدة الكلية ، أن عدم التسجيل او تسليم الشهادة فى المواعيد المحددة يعنى عدم تأدية التدريب و بالتالى عدم اجتياز المقرر .

جامعة القاهرة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور ريتشارد فيليبد عميد كلية جي ماك روبنسون  للأعمال "J. Mack Robinson College of Business" بجامعة جورجيا الأمريكية والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديميوالبحثي بين الجامعتين في مختلف المجالات العلمية، بحضور الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة، وذلك في إطار حرص الجامعة علىالتعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة.

وتناول اللقاء، بحث سُبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة جورجيا، من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء المزيد منالدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خاصة في جامعة القاهرة الدولية التي سيتمافتتاحها قريبًا، وتطوير البرامج القائمة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الآداب جامعة القاهرة التعاون الدولي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة Jobs Education

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