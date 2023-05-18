السعودية .. نيوم تستثمر 7.5 مليار ريال لتطوير مينائها

أعلنت نيوم السعودية عن افتتاح مينائها أمس الأربعاء بعد أن استثمرت 7.5 مليار ريال لتطويره، كما أرست عقوداً لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات به.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى العام الماضي نقل إدارة ميناء "ضباء" من الهيئة العامة للموانئ السعودية إلى نيوم، وحالياً تم تغيير مسماه إلى ميناء نيوم، ضمن مساعي تحويل المدينة إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز صلة المملكة بالأسواق الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر إن من المقرر تدشين أولى المحطات الجديدة المطورة بالميناء خلال 2025. وعند اكتمال تطويره، سيعمل الميناء بالطاقة المتجددة بالكامل وبصافي انبعاثات صفرية، ما سيجعله أكثر الموانئ الحديثة استدامة على مستوى العالم، وفق "واس".

تصل استثمارات المرحلة الأولى من مدينة نيوم السعودية الواقعة على البحر الأحمر إلى 1.2 تريليون ريال سعودي (327 مليار دولار)، تتضمن دعمًا حكوميًا تتراوح قيمته بين 200 إلى 300 مليار ريال، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تصل إلى 500 مليار ريال.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة نيوم، أعلن في يوليو 2022، عن تصاميم مدينة "ذا لاين" الذي يشكل 90% من تطوير مدينة نيوم، حيث يبلغ عرض المدينة الجديدة 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومتراً، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، لتتسع لنحو 9 ملايين نسمة.

أواخر نوفمبر، كشف النصر أن شركة نيوم تعتزم إنشاء شركة طيران دولي خاصة بها، إلى جانب مطار عالمي صديق للبيئة بنهاية "ذا لاين"، بما يتيح لزوّار المدينة المستقبلية السفر إليها مباشرةً من أي نقطة في العالم بدون توقف.