محافظ البحر الأحمر يوضح أسباب قرار منع تداول الأسماك وصيدها

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن قرار منع تداول أسماك البحر الأحمر داخل المطاعم والمحلات التجارية ومنع الصيد الترفيهي قرار دوري وليس الأول من نوعه.

وأضاف "عمرو حنفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن القرار يصدر بالتنسيق مع الثروة السمكية، والقرار يستهدف منع الصيد الجائر من قبل البعض.

واسترسل:" هناك نوع من شباك الصيد يحصد كافة أنواع الأسماك، بالإضافة إلى زريعة السمك"، مشيرا إلى أن القرار يحمي الصائد العادي والشعب المرجانية.

وأكمل:" شاهدنا أيضا ظهور لأسماك القرش وقربها من الشاطئ، وذلك لعدم وجود أسماك تتغذى عليها، ولذلك جاء هذا القرار لحماية المنظومة بالكامل، والقرار يستمر لمدة 70 يوما.

ولفت إلى أن المحافظة تعوض الصائدين ماديا عن فترة التوقف ومنع الصيد.