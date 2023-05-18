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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

60 جرام ذهب.. الخطيب المخدوع: باعت شبكتي عشان تتجهز بيها لعريس تاني

شبكة
شبكة

"3 سنين بطلب منها نتمم جوازنا بس دايما تماطلني وتقولي مش وقته ولسه مكملتش جهازي لحد ما اكتشفت انها بتخدعني باعت شبكتي عشان تجهز نفسها لعريس تاني".. كلمات قليلة لخص بها موظف ببنك شهير ما تعرض له من خديعة نسجتها خطيبته التي باعت مصوغاتها الذهبية التي اشتراها لها "الشبكة" واشترت بثمنها أجهزة كهربائية للزواج من شاب آخر تربطها به علاقة غير شرعية. 

رد الشبكة 

أمام محكمة أسرة الشروق بمحكمة التجمع الخامس روى نادر - اسم مستعار- في دعوى "رد شبكة" تفاصيل نصب خطيبته عليه وبيعها الشبكة وقال انه اشترى لها مصوغات ذهبية وزنت 60 جرام في عام 2020 وطوال تلك السنوات الماضية كان يطلب منها اتمام زواجهما الا انه كان يندهش من رفضها قائلا: "مكنتش زي البنات اللي بتحلم تلبس الفستان الأبيض وتتجوز بسرعة" واضاف انه علم بالصدفة ببيعها الشبكة عندما أخبره صديق له يمتلك محل أجهزة كهربائية أن خطيبته اشترت منه غسالة وثلاجة فاعتقد انها تشتري تلك الأجهزة لاتمام زواجهما مع تعجبه من مصدر حصولها على الأموال حيث كانت تؤكد له دائما عدم قدرتها على شراء جهازها. 

خدعة 

واجه الشاب خطيبته بما علم فاخبرته انها قامت بشراء تلك الاجهزة بعد بيعها شبكتها فطالبها بتحديد موعد الزفاف لكنه فوجئ برفضها حتى علم من بعض الاشخاص والأصدقاء المحيطين بهم أنهم يشاهدون خطيبته في عدة أماكن مع شاب آخر حتى علم بخيانتها له وأنها باعت شبكته لها حتى تعد شقة الزوجية لكن مع عريس غيره. 

 

الدكتورة نهى الجندي في ضيافة صدى البلد 

قال نادر أنه عندما واجه خطيبته بما علم من خيانتها له ردت بكل هدوء: "أنت لسه عارف؟" فانتابته حالة من الغضب وطلب منها رد الشبكة اليه فقالت: "اثبت اني خدت منك حاجة هقول انك أخدت الشبكة بتاعتك". 

60 جرام ذهب 

 

لجأ العريس المخدوع الى الدكتورة نهى الجندي المحامية التي رفعت له دعوى "رد شبكة" واستعانت أمام المحكمة بصور خطبته على العروس التي تثبت ارتدائها المصوغات التي اشتراها لها كما تم استدعاء "الصائغ" صاحب محل الذهب الذى اشترى منه العريس الشبكة و الذي فجر مفاجأة أمام المحكمة بشهادته أنه يحتفظ بكل سجلات كاميرات المراقبة رغم شراء العروسين الشبكة منذ 3 سنوات الا انه اعتاد عدم مسح سجلات الكاميرات خاصة التي تسجل بيع الذهب واثبت شراء العروسين "طرفي الدعوى" الشبكة من محله. 

عقب تداول القضية قضت المحكمة بإلزام الفتاة برد الشبكة لعريسها "خطيبها السابق" بالجرامات اي رد 60 جرام ذهب وليس مبلغ مالي. 

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