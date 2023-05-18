بديلة سيارة نيسان صني بعدما كسرت النصف مليون جنيه| صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة عالميا خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تقلص إنتاج السيارات الجديدة المعروضة للبيع والتي توزع على الوكلاء والموزعين، وبالتالي تكون هذه السيارات بأسعار مرتفعة نتيجة أيضا للأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات، ومنها عدم استقرار صرف سعر الدولار، وذلك أدى إلى تقارب أسعار وفئات السيارات من بعضها البعض.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري الفرق بين سيارة شيري أريزو 5، ونيسان صني موديل السيدان 2023، وذلك بعد تقارب أسعارها من بعضها البعض

1- شيرى أريزو 5

شيري اريزو 5 موديل 2023

يصل سعة خزان وقود سيارة شيري أريزو 5 إلى 48 لترا، وتعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

وتحتاج سيارة شيري اريزو 5 إلى 7 لترات وقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 114 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

شيري أريزو 5 موديل 2023

تباع سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 داخل السوق المصرية للسيارات الجديدة بسعر يبدأ من 415 ألف جنيه للفئة الأولى، و455 ألف جنيه للفئة الثانية، وتباع الفئة الثالثة بسعر 480 ألف جنيه.

2- نيسان صنى

نيسان صني موديل 2023

تستهلك سيارة نيسان صني من الوقود 6.9 لتر مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، بفضل محركها الذى تصل سعته إلى 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتخرج عزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها إلى 41 لترا.

نيسان صني موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة نيسان صني موديل 2023 من 448 ألف جنيه للفئة الأولى، 479 ألف جنيه للفئة الثانية، وتأتي الفئة الثالثة بسعر 500 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الرابعة إلى 514 ألف جنيه.