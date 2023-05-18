مفيش بطولات.. عبد الواحد السيد يصدم جمهور الزمالك

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، أن ناديه السابق الزمالك يعيش حالة إدارية وفنية صعبة، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يحقق بطولة هذا الموسم.

وقال عبد الواحد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الزمالك عاش فترات صعبة كثيرة في تاريخه، وعندما كنت لاعبا في النادي الأبيض عشت تلك الأجواء، وتغييرات إدارية عديدة".

وأضاف: "لكن على المستوى الفني، الزمالك يعيش أيضا في أزمة، وسط تغييرات عديدة في مراكز اللاعبين، وتراجع أداء بعض العناصر، والصفقات الجديدة لم تضيف كثيرًا للفريق، وبعضها ليس بقيمة النادي".

وتابع: "زيزو ليس في أفضل حالاته وهو خارج التقييم، ويبقى لاعبا كبيرًا، ومعظم عناصر الفريق الابيض في حالة فنية غير جيدة، وهو ما جعل الصفقات الجديدة لم تظهر بالمستوى المأمول، ولكن أنا مؤيد لفكرة استمرار إبراهيما نداي ونبيل دونجا في الموسم المقبل".

وواصل: "ناصر منسي ومصطفى شلبي أيضا من العناصر الجيدة، ولم يظهرا بالمستوى الجيد بسبب تراجع المستوى الفني بشكل عام داخل نادي الزمالك في الموسم الجاري، والثنائي انضما للفريق وسط أجواء وضغوط صعبة ويجب الصبر عليهم".

واستطرد: "لست مقتنعًا بما يقوم به أوسوريو بتغيير مراكز اللاعبين، ويجب أن يكون هناك تدخل للمساعدين المصريين معه، وما تردد عن قيامه بتوزيع أوراق على اللاعبين لكتابة المراكز الذين يجيدون فيها أمر غريب، فأين دور الجهاز المعاون؟! وهل لم يشاهد المدرب الكولومبي المباريات السابقة لفريق الزمالك قبل قدومه؟!".

وأكمل: "محمد عبد الغني كان توظيفه خاطئًا في وسط الملعب وكذلك حسام عبد المجيد، هناك تقييم خاطئ لموقف عبد الغني تحديدًا، هو ظهر في إحدى المباريات بشكل جيد لأن حالة الزمالك وقتها كانت رائعة".

وأردف: "الزمالك لابد أن يعود بروح أبنائه، خصوصا شيكابالا وباقي اللاعبين، ويجب أن يكون هناك جلسة مع المدير الفني لشرح جميع الأمور وعدم تغيير المراكز بهذا الشكل، وهو ما سيؤدي إلى نتائج سيئة".

واستطرد: "من الصعب الرهان على الزمالك حاليًا، وأوسوريو عليه الأخذ بأراء الجهاز المعاون بدلًا من استمرار الخسائر في المرحلة المقبلة".

وختم: "سيف الجزيري أيضا لا بد أن يبقى في الزمالك مع رحيل أحمد بلحاج وحمزة المثلوثي وسامسون اكينولا في الميركاتو الصيفي، هناك لاعبون آخرون أفضل منهم بمراحل للزمالك، ومنهم عناصر مصرية".