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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب تسريبه.. إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية بالدقهلية وتأجيله للسبت

ارشيفيه
ارشيفيه

عقب تسريب امتحان الدراسات للشهادة الاعدادية بالدقهلية أكد مصدر مسئول الغاءه وتأجيله للسبت القادم.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

تأكيدا لـ" صدى البلد".. تعليم الدقهلية: تأجيل امتحان دراسات الإعدادية

99 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 431 لجنة بالقليوبية

وشدد على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 595 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية،  تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

ويبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 125 ألفا 247طالب وطالبة على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى  في الدقهلية.

التربية والتعليم العمليات المركزية دقهلية محافظة الدقهلية مديرية التربية والتعليم

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